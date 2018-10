Meteo Allerta meteo, scuole chiuse a Biancavilla di

A seguito di una nota diramata dal Dipartimento della Protezione Civile che preannuncia per venerdì 11 ottobre un’allerta meteo di colore “arancione” sulla Sicilia orientale, il sindaco Antonio Bonanno ha disposto in via precauzionale la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.