Cronaca Aeroporto, spazio aereo parzialmente chiuso per la cenere. Voli dirottati o cancellati di

CATANIA – Come ipotizzato nell’articolo di poche ore fa, la grande quantità di cenere vulcanica emessa dall’Etna da questa mattina ha causato disagi non solo ai comuni più esposti, nella fattispecie quelli della fascia orientale del vulcano, ma anche all’aeroporto di Catania, il più importante della Sicilia.

Lo spazio aereo dalle ore 14:00 è stato parzialmente chiuso ed i voli saranno dirottati o cancellati. Probabile solo la partenza, in caso di condizioni favorevoli, dei voli i cui velivoli sono già presenti nello scalo catanese.

Lo spazio aereo è stato chiuso dalle ore 14:00 alle ore 15:00. Dalle ore 15:00 il movimento sarà consentito a soli 4 aerei l’ora. Per le informazioni sui singoli voli, i passeggeri dovranno rivolgersi alle proprie compagnie aeree di riferimento.

Comiso e Palermo, probabilmente, saranno gli scali più utilizzati come eventuale appoggio alternativo per i voli che non saranno cancellati. Inutile dire che sono tantissimi i disagi, specie in un periodo come questo in cui lo scalo vede partire e arrivare decine di migliaia di utenti al giorno.