Cronaca In arrivo 882mila euro per le scuole danneggiate dal sisma di

Con una nota stampa congiunta dei deputati catanesi del Movimento 5 Stelle eletti all’Assemblea Regionale Siciliana si apprende di un nuovo decreto del MIUR, firmato dal ministro Bussetti, che destina 882mila euro per le scuole della provincia di Catania danneggiate dal sisma del 26 dicembre.

Ricordiamo che una misura analoga era stata già destinata a quattro scuole di Biancavilla, danneggiate dal terremoto dello scorso 6 ottobre.

Questa la nota diffusa dai deputati pentastellati:

“Vogliamo ringraziare il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti per la pronta risposta data agli studenti del Catanese le cui scuole sono state gravemente danneggiate dal sisma dello scorso 26 dicembre. I quasi 900 mila euro euro serviranno per la pronta ricostruzione e messa in sicurezza. Ancora un segnale concreto di vicinanza alla Sicilia da parte del Governo Conte”.

“Nello specifico alla Sicilia sono assegnati circa 882.000 euro, dei quali beneficeranno 7 Comuni, per interventi su 25 scuole. Un decreto indispensabile per consentire agli studenti e alle loro famiglie di tornare alla normalità. Da parte del governo nazionale l’attenzione alle nostre aree terremotate è massima, stessa solerzia stiamo riscontrando dalla Protezione Civile”