Caro Luigi arrivederci!

Paternò 28.04.2020 è la data del “saluto” del Professore Lugi Puglisi a questa terra. Ci uniamo al cordoglio dei familiari, amici e di tutti coloro che sin dai primi istanti successivi alla dolorosa notizia hanno desiderato manifestare un sentimento di profonda stima e gratitudine nei suoi confronti.

Abbiamo conosciuto Luigi in ragione del suo impegno ecologista per la rivitalizzazione della Valle del Simeto, di cui è stato uno dei principali artefici dapprima con l’Associazione ViviSimeto e poi nel processo che ha portato alla costituzione del Presidio Partecipativo e del Patto del Fiume Simeto che ha coinvolto progressivamente altri nove comuni del bacino del fiume più lungo di Sicilia.

Luigi con molta passione e generosità ha cercato di condurre gli studenti a lui affidati alla comunità e di educarli al rispetto della natura, dall’amata valle del Simeto al mondo intero, mobilitandosi sempre come in occasione dell’evento di “Fridays For Future” tenutosi a Santa Maria di Licodia la scorsa primavera.

Vicino ai giovani poiché d’animo giovane, quanto da lui seminato in vita darà ancora frutto.