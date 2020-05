Cronaca Dal 4 maggio riaprono i cimiteri, fiorai aperti anche domenica 10 maggio di

In Sicilia si tenta un più rapido ritorno verso la normalità. Con l’ordinanza contingibile ed urgente del 30 aprile, il presidente della Regione Siciliana, on. Musumeci, all’art. 7 prevede la facoltà per i sindaci di disporre l’apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.

Contestualmente, all’art. 10 viene ribadita la possibilità del commercio di prodotti florovivaistici come semi, fiori e piante. Le suddette attività di commercio al dettaglio non potranno aprire nelle giornate domenicali, fatta eccezione per domenica 10 maggio (art. 10), giorno in cui ricorre per tradizione la “festa della mamma”.

