Adrano, il 10 ottobre la 1^ Giornata unica della Legalità

ADRANO – Un’iniziativa propria che nasce sotto gli auspici del Comune di Adrano, della locale Pro Loco e delle forze dell’ordine.

La “Giornata unica della Legalità”, che si affianca a quella istituita dalla Regione Sicilia e pubblicata sulla GURS n° 36 del 17 agosto 2018, avrà luogo mercoledi 10 ottobre alle 9:30 presso la villa comunale adranita.

Lo scopo è quello di coinvolgere la cittadinanza e le istituzioni, con le scuole in prima linea, in un progetto teso ad “educare verso la legalità” per ingenerare in ciascun cittadino il senso del “ rispetto” in senso lato.

Dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale da parte della corale del 3° Circolo Didattico e di tutti gli alunni intervenuti, le Forze dell’ordine, Finanza, Carabinieri e Polizia, si esibiranno in alcune specialità, avvalendosi della collaborazione delle unità cinofile.

La giornata si chiuderà con l’intonazione della canzone “I Cento Passi”, in memoria di Peppino Impastato, e dell’inno siciliano.