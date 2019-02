Eventi Carnevale di Misterbianco 2019 di

Presentato il programma dei “Costumi più belli di Sicilia”

Questa mattina è stato presentato all’interno del Museo del costume del Carnevale presso lo Stabilimento di Monaco alla presenza del sindaco Nino Di Guardo, il programma del Carnevale 2019 conosciuto come il carnevale dai “Costumi più belli di Sicilia”.

Una edizione ricca di iniziative che aprirà i battenti già domani al campo sportivo “Valentino Mazzola” con un triangolare di calcio in collaborazione con la consulta dello sport e la partecipazione di Totò Schillaci.

Per domenica 24 è in programma dalle ore 16,00 in poi la prima sfilata delle cinque associazioni che saranno già sistemate con l’ordine sorteggiato lungo le strade del percorso al fine di rispettare i tempi e non lasciare nulla al caso. Si tratterà di una vera prova generale in vista delle sfilate ufficiali di domenica 3 e martedì 5 marzo alle quali quest’anno si aggiunge il defilé dei costumi più belli di ogni gruppo che si svolgerà sabato 2 marzo dalle 19,30 in poi con la partecipazione di Cecilia Rodriguez.

“Il Carnevale è la realtà turistica più importante che si svolge ogni anno attirando migliaia di persone – ha detto il sindaco Di Guardo – Siamo pronti ad accogliere tutti i visitatori i quali resteranno certamente affascinati dalla bellezza dei nostri costumi e dall’allegria che emanano sfilando per le strade.”

Alla presentazione sono intervenuti il vice sindaco Matteo Marchese, gli assessori Stefano Santagati e Federico Lupo, la presidente del consiglio comunale Agata Pestoni, i conduttori Diego Caltabiano e Ruggero Sardo oltre alla dott. Rosetta Vitanza responsabile del servizio del comune che cura l’organizzazione del carnevale.

13 febbraio che quest’anno rispetteranno gli orari di partenza e di marcia per evitare che si allunghi la durata della manifestazione in modo da agevolare il rientro degli spettatori che arrivano da fuori comune che potranno lasciare l’auto fuori dal centro abitato ed usufruire del servizio di bus navetta e dei parcheggi per i camper e pullman.”

Previsti appuntamenti culturali che coinvolgono il pubblico come l’annullo filatelico in programma domenica 3 marzo ed i cittadini potranno visitare domenica mattina i Musei del Carnevale, della Civiltà Contadina, il museo d’arte sacra oltre agli scavi archeologici di Campanarazzu con dei bus navetta dedicati. Prevista la diretta televisiva condotta su Telecolor con Diego Caltabiano e su Video regione con Ruggero Sardo.