Cronaca Dal 4 maggio riaprono ristoranti, gelaterie, bar e pub. Consentiti l’asporto o la consegna di

In Sicilia si tenta un più rapido ritorno verso la normalità. Con l’ordinanza contingibile ed urgente del 30 aprile, il presidente della Regione Siciliana, on. Musumeci, all’art. 9 prevede la ripresa delle attività di ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub per la sola attività di servizio a domicilio o asporto.

Le sopracitate attività potranno quindi riaprire, previa comunicazione al Prefetto, rispettando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Link ordinanza completa.