Cronaca Sagra del Pistacchio 2018, il programma ufficiale della manifestazione di

BRONTE – Dal 28 al 30 settembre e dal 5 al 7 ottobre il comune di Bronte si appresta ad ospitare la 29esima Sagra del Pistacchio, oramai Expo del Pistacchio DOP, la manifestazione che attrae visitatori da tutta la Sicilia.

Il pistacchio di Bronte rappresenta l’eccellenza più nota del panorama etneo ed è protagonista di centinaia di ricette, dolci o salate: su tutti citiamo gli imperdibili arancini al pistacchio ed il gelato al pistacchio, vere delizie che tutto il mondo ci invidia.

In data odierna si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento che, come da tradizione, non prevede soltanto la sagra, ma anche numerosi eventi culturali che arricchiscono l’offerta e le proposte per i visitatori.

Ecco il programma completo della manifestazione:

28 SETTEMBRE- VENERDÌ

Ore 18.00 – Inaugurazione Expo/Sagra del Pistacchio – Viale Catania

Ore 18.30:

– complesso bandistico musicale “San Biagio Città di Bronte” ;

– Sbandieratori, Musici e Majorettes “Rione Panzera” di Motta S. Anastasia – Lungo le vie dell’Expo/Sagra. Esibizione in Piazza Rosario, Piazza Spedalieri e Piazza V. Castiglione

– Apertura Mostra “Artigianato Siciliano” (Abiti, coffe siciliane e ceramica di Caltagirone) a cura di Sicilia Confezioni di Carroccio Francesca dal 28 al 30 settembre e dal 5 al 7 ottobre (dalle ore 10.00 alle ore 22.00) – Palazzo Virzì

– Inaugurazione mostra di pittura a cura di Nino Leanza e visita mostra dal 28 settembre al 7 ottobre – Circolo di Cultura

– Nonni in festa – Circolo Anziani

Ore 19.00 – Esibizione di danza a cura della ASD Dinamic Center Dance – Piazza Rosario

Ore 20.00 :

– Gruppo musicale “Mommo Show” – Parco Urbano

– Gruppo musicale “Fate Fool” – Piazza Rosario

Ore 21.00 – Band Reggae Ska “Ka Jan City” – Piazza E. Cimbali

Ore 23.00 – Dj Set con Marco Lupo e Luca Di Vincenzo – Piazza Rosario

29 SETTEMBRE – SABATO

Ore 09.30 – 2a Gara di tiro con carabina ad aria compressa (fino alle ore 18.00) – Villa Comunale

Ore 10.00 – Apertura Stand – Diretta Radio TRC – Piazza Spedalieri

Ore 11.00 – Gruppo Folk “Canterini della Riviera Jonica Melino Romolo” – Lungo le vie dell’Expo/Sagra Esibizione in Piazza E. Cimbali, Piazza Rosario, Piazza Spedalieri e Piazza V. Castiglione

Ore 17.00 – Gruppo Folk “Canterini della Riviera Jonica Melino Romolo” – Lungo le vie dell’Expo/Sagra Esibizione in Piazza E. Cimbali, Piazza Rosario, Piazza Spedalieri e Piazza V. Castiglione

Ore 18.00:

– Diretta Radio TRC – Piazza Spedalieri

– Spettacolo di animazione a cura di Boom Animazione – Piazza Piave

Ore 19.30 – Spettacolo di burattini “Noddy e il Drago” a cura della compagnia Burattinando – Piazza Rosario

Ore 20.00 – “Music Show Style” a cura di Animation Style – Parco Urbano

Ore 21.30 – Lorenzo Licitra in concerto (Vincitore XFactor 2017) con il maestro Peppe Arezzo – Spettacolo offerto dalla CRAI Gruppo Radenza – Piazza V. Castiglione

Ore 23.00 – “Pistacchio Dance” a cura della Smile Soluzione per i tuoi eventi – Piazza Rosario

30 SETTEMBRE – DOMENICA

Ore 09.30 – 2a Gara di tiro con carabina ad aria compressa (fino alle ore 18.00) – Villa Comunale

Ore 10.00:

– Apertura Stand – Diretta Radio TRC – Piazza Spedalieri

– Spettacolo di animazione a cura di Madagascar eventi – Piazza Rosario

–

Ore 11.00 – Mostra/Sfilata dei carretti siciliani – Lungo le vie dell’Expo/Sagra

Ore 17.00 – Tinto Brass Street Band – Lungo le vie dell’Expo/Sagra

Esibizione in Piazza E. Cimbali, Piazza Rosario, Piazza Spedalieri e Piazza V. Castiglione

Ore 18.00 :

– Diretta Radio TRC – Piazza Spedalieri

– Degustazione eccellenza “Pizza al pistacchio” offerta dai maestri pizzaioli Brontesi – Piazza Rosario

Ore 19.00:

– “Mr. Sardella Show” – Piazza Piave

– Esibizione di danza a cura del Centro Professionale Danza Koreos di Dario Biuso e Antonella Grigoli – Piazza Rosario

Ore 20.00 – Duo Latino “Las Caribeñas” – Parco Urbano

Ore 21.30 – Finale “Miss Beauty Award” a cura di Pietro Galvagno – Piazza E. Cimbali

5 OTTOBRE – VENERDÌ

“La scuola all’Expo/Sagra del pistacchio”

Ore 10.00 – Apertura Stand – Diretta Radio TRC – Piazza Spedalieri

Ore 10.30 – Saluti del Sindaco

Ore 11.00 – Spettacolo di animazione a cura di Smile Animazione – Piazza V. Castiglione

Ore 12.00 – “Sulla bocca di tutti” il gelato al pistacchio offerto a tutti i piccoli ospiti – Piazza V. Castiglione

Ore 18.00:

– Diretta Radio TRC – Piazza Spedalieri

– Inaugurazione mostra opere pittoriche e fotografiche “Art Galleria” Charm of Art.

Visita mostra dal 5 al 7 ottobre dalle ore 11/13 – ore 17.00/22.00 – Via Capizzi n. 6

Ore 19.00 – Spettacolo musicale itinerante “La Giostra del Gufo” – Piazza Rosario / Piazza Spedalieri

Ore 19.30 – Spettacolo di bolle di sapone – Piazza Piave

Ore 21.00 :

– Serata danzante a cura dell’Accademia “Balletto Siciliano” di Antonio Lombardo – Piazza Rosario

– Coverd Band “Linvenditti” – Piazza E. Cimbali

6 OTTOBRE – SABATO

Ore 09.30 – 2a Gara di tiro con carabina ad aria compressa (fino alle ore 18.00) – Villa Comunale

Ore 10.00 – Apertura Stand – Diretta Radio TRC – Piazza Spedalieri

Ore 11.00 – Gruppo musicale itinerante “Tamburi di Buccheri” – Luogo le vie dell’Expo/Sagra

Ore 17.00 – Esibizione in Piazza E. Cimbali, Piazza Rosario e Piazza Spedalieri

Presentazione del libro del professore Don Luigi Minio “Quale senso ha la vita” – Pinacoteca Nunzio Sciavarello

Ore 18.00:

– Diretta Radio TRC – Piazza Spedalieri

– Gruppo musicale itinerante “Tamburi di Buccheri” – Lungo le vie dell’Expo/Sagra. Esibizione in Piazza E. Cimbali, Piazza Rosario e Piazza Spedalieri

– Inaugurazione mostra di arte contemporanea, astratta e figurativa “Sicilia, Mare e terra” a cura del sacerdote Don. Gaetano Puleo. Visita mostra dal 6 al 7 ottobre dalle ore 10.30 – 12.30 alle ore 16.30 – 21.30 – Istituto San Vincenzo De Paoli

– Spettacolo di danza a cura della Palestra Fitness Planet – Piazza Rosario

Ore 19.30:

– Gruppo musicale “Mommo Show” – Parco Urbano

– Spettacolo di magia ed Illusionismo – Piazza Piave

Ore 21.30 – Spettacolo musicale “Qbeta” – Piazza E. Cimbali

Ore 23.00 – Pistacchio Dance a cura di Smile Soluzione per i tuoi eventi – Piazza Rosario

7 OTTOBRE – DOMENICA

Ore 09.00 – 2a Gara di tiro con carabina ad aria compressa (fino alle ore 17.00) – Villa Comunale

Ore 09.30 – Concorso di estemporanea di pittura organizzata dalla Fidapa Sezione di Bronte – I.I.S.S. Ven. I Capizzi – Liceo Classico

Ore 10.00:

– Apertura Stand – Diretta Radio TRC – Piazza Spedalieri

– VI Trofeo del Pistacchio a cura dell’Associazione “Bronte Model” – Zona Artigianale

Ore 11.00 – Fanfara dei Bersaglieri dell’Etna – Sezione Belpasso – Lungo le vie dell’Expo/Sagra – Esibizione in Piazza E. Cimbali, Piazza Rosario e Piazza Spedalieri

Ore 11.30 – 68a Giornata Vittime Incidenti sul lavoro a cura dell’Associazione Anmil

Inaugurazione Stele commemorativa e deposizione corona d’alloro – Piazza Spedalieri

Ore 12.00 – Cerimonia civile con consegna brevetti e distintivi d’onore – Teatro Comunale

Ore 16.00 – Trofeo “Pistacchio Volley” a cura dell’ASD Pallavolo Bronte – Scuola Media Statale L. Castiglione

Ore 17.00:

– Spettacolo di animazione “Green Fest – Merenda tra giochi e musica” a cura dell’Associazione Party Planner – Piazza Piave

– Diretta Radio TRC – Piazza Spedalieri

– Premiazione Estemporanea di Pittura a cura della Fidapa Sezione di Bronte – I.I.S.S. Ven. I Capizzi – Liceo Classico

Ore 17.30 – Fanfara dei Bersaglieri dell’Etna – Sezione Belpasso – Lungo le vie dell’Expo/Sagra – Esibizione in Piazza E. Cimbali, Piazza Rosario, Piazza Spedalieri e Piazza V. Castiglione

Ore 18.00:

– Premiazione concorso “Expo in vertina” 2a edizione – Piazza V. Castiglione

– Degustazione torta al Pistacchio realizzata dall’Associazione CONPAIT in collaborazione con la Caffetteria Luca – Piazza V. Castiglione

Ore 19.00:

– Spettacolo musicale “Show Sogni acrobatici” – Piazza Rosario

– Gruppo musicale “Overload” – Piazza Piave

Ore 20.00 – Gruppo musicale “African Show Acustica” – Parco Urbano

Ore 21.00 – Spettacolo musicale “I Violinisti in jeans” – Piazza E. Cimbali

INFORMAZIONI UTILI

Expo in Vetrina – Concorso organizzato dalla Pro Loco di Bronte in collaborazione con il Comune di Bronte – Per partecipare telefonare al n. 348/6411997

Visite per percorsi turistici a cura della Pro Loco di Bronte per prenotazioni telefonare al n. 348/6411997

Orari d’apertura Pinacoteca Nunzio Sciavarello: 9.30 -13.00 /15.00 – 20.00