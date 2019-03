Eventi Sciopero globale per i cambiamenti climatici anche in Val Simeto di

La piccola Santa Maria di Licodia ha ospitato stamani, venerdì 15 marzo 2019, l’evento in contemporanea mondiale del GlobalStrikeforfuture, per imporre all’agenda politica globale il tema della tutela ambientale contro il cambiamento climatico.

Animata dall’Associazione Cultura è Progresso, la manifestazione ha visto pure coinvolte l’associazione Vivisimeto, Pianeta D, Pro-Loco , studenti dell’istituto alberghiero Rocco Chinnici e del liceo Classico “Mario Rapisardi di Paternò.

Slogan ma anche sostanza per questi giovani che decidono di scommettersi in questa sfida planetaria, sicuramente più lungimiranti di gran parte del mondo adulto che li ha preceduti. Si scorge già la volontà di collaborare per far crescere la sensibilità verso lo sviluppo sostenibile.